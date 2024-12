Terzotemponapoli.com - Conte, 150 vittorie, ma nessuna voglia di festeggiare

Antonioraggiunge la vittoria numero 150 in carriera in Serie A su 220 panchine. Eppure il secondo tempo dei suoi a Genova gli toglie ladi. Lo sottolinea Sportmediaset in un bell’articolo sul tecnico salentino. Di seguito quanto riportato dalla testata citata.dopo Genoa-NapoliLa vittoria sul campo del Genoa, 2-1 con il suo Napoli, è stata la numero 150 in carriera in Serie A. Antonioperò dial fischio finale non ha avuto la minima intenzione e anche nelle parole a caldo il sorriso per questo traguardo non è nemmeno stato abbozzato. Al Ferraris si è visto il miglior Napoli della stagione, creatura quasi perfetta del lavoro messo in campo dal tecnico e dal suo staff in questa nuova avventura in carriera; una bellezza tracotante, ma svanita in appena quarantacinque minuti.