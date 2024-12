Lanazione.it - Calendario 2025 in regalo ai lettori. Le nostre associazioni in vetrina

Leggi su Lanazione.it

Il primo soccorso, un pasto caldo ogni giorno per i poveri, un aiuto per la spesa alimentare, un sostegno per la disabilità e i malati oncologici: sono alcune delle sfere di competenza delleprotagoniste delde La Nazione che sarà in edicola sabato 28 dicembre con il nostro giornale. Sarà un viaggio lungo dodici mesi, regalato ai nostri, per far conoscere lepratesi che lavorano, senza mai fermarsi 365 giorni all’anno. Gennaio si apre con la Croce Rossa, associazione impegnata su molteplici fronti dell’emergenza medica e assistenziale, a livello locale, nazionale e internazionale. Febbraio vedrà una nuova foto che racconta il lavoro degli operatori della mensa La Pira i quali ogni giorno accolgono a pranzo tante persone in difficoltà. Marzo è dedicato anche quest’anno all’Opera Santa Rita che a Prato assiste persone con gravi problemi di tipo sociale e psicologico.