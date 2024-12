Bergamonews.it - Atalanta, festa di Natale contro l’Empoli per raggiungere quota 40… in 17 partite

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Obiettivo 40 punti, sì, ma in 17. Dopo 10 vittorie consecutive, perl’vuole regalarsi da sola per la prima volta lache normalmente viene definita minima per la salvezza, quel traguardo che negli ultimi anni la proprietà ha sempre fissato prima di guardare poi più in alto. Un po’ per abitudine, un po’ per non perdere mai di vista quella che è stata la dimensione del club fino all’era pre Gasperini.Alle 18 al Gewiss Stadium arriva, squadra insidiosa che ha dato fastidio anche ad altre big, che ha subito solo 5 sconfitte fino a qui: decima in classifica, 19 punti in 16dopo una partenza sprint. Non è una sfida da sottovalutare, ma questo ormai la Dea lo sa benissimo. La lezione del primo tempo di Cagliari è servita e il messaggio di Gasp a fine partita riguardo ai giocatori non ancora pronti per lottare per certi traguardi pare arrivato forte e chiaro.