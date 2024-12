Universalmovies.it - Annie Awards 2025 | Il Robot Selvaggio guida le nomination

Nei giorni scorsi sono state annunciate ledegli, i premi assegnati dalla ASIFA-Hollywood al settore animazione.Il(The Wild) quest’anno si è imposto con ben 10, tra cui quella per il Miglior Film d’Animazione; il film d’animazione Universal Pictures ha primeggiato davanti ad altri forti contendenti quali Inside Out 2 e Wallace e Gromit: Le piume della vendetta, subito dietro con 7a testa.Nella categoria principale “Miglior Lungometraggio d’animazione”, oltre ai tre film sopra indicati, è presente anche Quel Natale di Netflix, Kung Fu Panda 4 e Ultraman: Rising. Solitamente, gli Academy tengono molto in considerazione gliper stilare la loro lista di nominati nella sezione Animazione. I premi deglisaranno assegnati il prossimo 8 febbraio durante una cerimonia che si terrà al Royce Hall dell’UCLA a Westwood.