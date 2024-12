Ilrestodelcarlino.it - Alla riscoperta dei nostri borghi con l’occhio attento dei ragazzi

Dopo aver realizzato “La bottega di Aurelio“, docufilm sulla storia dei trampolieri di Schieti, il Liceo artistico di Urbino rilancia e aumenta il proprio raggio di azione, andandoscoperta di seidel territorio per raccontarne tradizioni e atmosfera, attraverso filmati e fotografie. Il progetto, dal titolo “dei“, è stato commissionato dal Comune di Urbino nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), l’alternanza scuola-lavoro. "Ne è protagonista la classe 4ª A, indirizzo di Fotografia e cinema, con i docenti Giuseppe Angeli, Alessio Valeri ed Emanuela Alessandroni – ha spiegato la dirigente, Lucia Nonni –, che sta realizzando un volume fotografico e un documentario. Siamo ancora nella fase iniziale, in cui si va sui luoghi per conoscerli, ma i 30 studenti hanno già mostrato grande soddisfazione per l’iniziativa.