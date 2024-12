Oasport.it - Wout van Aert: “Ritorno al mio amore, il ciclocross è la mia seconda natura. Voglio la Roubaix”

Leggi su Oasport.it

vandisputerà sei gare didurante l’inverno. Il fuoriclasse belga farà il proprio esordio lunedì 23 dicembre a Mol (Belgio) per una tappa del Superprestige. L’alfiere della Visma Lease a Bike sarà poi impegnato sempre nel suo Paese tra Loenhout (prova dell’Exact Cross, il 27 dicembre), Gullegem (Superprestige, 4 gennaio) e Dendermonde (gara di Coppa del Mondo, il 5 gennaio).Il 30enne, bronzo a cronometro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tre volte Campione del Mondo di, ha però deciso di non prendere parte ai Mondiali: userà le gare nel fango per ritrovare un po’ di confidenza, visto che non corre dal 3 settembre, quando si ritirò nel corso della sedicesima frazione della corsa a tappe in terra iberica in seguito a un infortunio. A due giorni dal debutto nell’amatovanha incontrato la stampa e ha fatto un punto della situazione.