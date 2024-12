Ilveggente.it - Venezia-Cagliari, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciassettesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00: probabili, diretta tv e.“Due punti persi”. Sono state queste le parole di Eusebio Di Francesco alla fine del match contro la Juventus di sabato scorso. Sì, perché il suoè stato avanti fino a pochi secondi dal termine, e solamente un rigore di Vlahovic ha permesso alla squadra di Motta di pareggiare.A:(Lapresse) – Ilveggente.itAmaro in bocca, e appare incredibile dire questo, visto che i lagunari sono ultimi in classifica. Una classifica bugiarda, per quello che hanno fatto vedere nel corso di questo periodo. Ildi Nicola, invece, arriva a questa partita dopo la sconfitta contro l’Atalanta nella quale, comunque, non sono mancate le polemiche.