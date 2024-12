Laprimapagina.it - Un frigorifero troppo rumoroso è senza dubbio sinonimo di malfunzionamento

Leggi su Laprimapagina.it

Quante volte capita di fare i conti con unciò èdie può incidere sul rincaro della bolletta.Se ilfa rumore non bisogna però subito ipotizzare un suo. Il ronzio delè inevitabile e rientra tra i suoni che questo elettrodomestico genera quando è in funzione. Alcuni modelli di ultima generazione hanno un suono impercettibile, tra i 30 e i 40 dB, ma avvertirlo è inevitabile. Diverso quando l’apparecchio inizia a generare rumori che ricordano colpi o scoppi. Nel caso in cui il rumore delrisulti strano, insistente o diverso dal solito, bisogna rivolgersi ad un tecnico.Se, ad esempio, l’elettrodomestico è stato appena acquistato ed è di ultima generazione, il suo suono anomalo è legato al posizionamento.