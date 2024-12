Ilrestodelcarlino.it - "Turismo a Cupra, la strada giusta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I dati turistici sono ancora provvisori e per alcune località anche poco attendibili, ma aMarittima gli operatori del settore, durante il tradizionale incontro conviviale di Natale, hanno espresso soddisfazione e guardano alle sfide future con rinnovato entusiasmo. Al convivio, tenutosi nel ristorante Rivamare di Marina di Massignano, della famiglia Bisili, hanno partecipato i vertici dell’Acot (Associazione cuprense operatori turistici), molti associati, il sindaco, vice sindaco e assessori del comune di, esponenti delle forze dell’ordine e nuovi partner economici vicini all’Acot, come le cantine Terre Fageto e Catamarà. "Anche se dati sono provvisoriMarittima è al terzo posto nella provincia come arrivi, dopo San Benedetto e Grottammare – ha affermato la presidente dell’Acot Milva Ricci nella sua relazione di fine anno – Dati molto positivi in termini di presenze complessive, doveMarittima figura al secondo posto dopo San Benedetto.