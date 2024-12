Ilrestodelcarlino.it - Tassa di soggiorno e Amat. Ecco i numeri degli albergatori

Nella riunione dell’associazioni, nella seduta privata, è tornato fuori un problema dibattuto da anni: e cioè che fine fanno i soldi delladi. Il presidente Marco Filippetti ha mostrato una slide dove risultava che quasi la metà dei fondi andavano all’, cioè l’ente regionale che gestisce i teatri e le programmazioni delle compagnie nelle Marche. Nessun commento da parte, ma solo una presa d’atto che arrivava dal documento ufficiale dell’amministrazione comunale. Ma quello mostrato è stato un dato che ha fatto discutere perché la categoria da anni chiede che ladiversata al Comune, finisca per migliorare la città e la zona mare e serva anche per incrementare la comunicazione dell’offerta turistica. Questa slide che ha portato in primo piano l’– per l’ente la cifra più cospicua – ha innescato una specie di rivolta proprio da parte dei vertici, con tanto di minacce di querela per diffamazione.