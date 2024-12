Regione progetto da 10 milioni per l’anello anti traffico nella zona ospedaliera di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

LaCampania finanzia, con un impegno di circa 10di euro, alla Tangenziale diSPA, ildi fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell’intervento “Asse Occidentale della Tangenziale diallaed alla perimetrale di Scampia”. L’intervento permetterebbe la risoluzione alle problematiche di accessibilità all’area, dove sono concentrate le più importati strutture del sud Italia. Il, necessario per la futura realizzazione dell’opera prevede la realizzazione di un anello stradale di area vasta, (A1 – Asse Mediano – perimetrale di Melito/Scampia – Via dei Ciliegi – Occidentale – Tangenziale di) necessario alla diversificazione degli itinerari di penetrazione al Comune didall’area nord, con la realizzazione di tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi (Chiaiano)//tangenziale (svincolo Camaldoli) e consequenziale accesso diretto alladai quadrnord, nord-est e sud-ovest dell’area metropolitana die conseguente decongestionamento delle zone urbane satelliti all’areadella collina Camaldoli “Unambizioso del valore di circa 800di euro, per il quale laCampania aveva già candidato a finanziamento, a valere sui fondi FSC, un primo lotto del valore 100di euro, ma non finanziato a causa dei tagli attuati dal Governo.