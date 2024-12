Agi.it - Punì il figlio di 2 anni con una doccia gelata, indagato nel Salento

AGI - Un uomo di 57, residente in un comune della provincia di Lecce, èper maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per, secondo l'ipotesi investigativa, ha picchiato e maltrattato i due figli piccoli, la compagna, e un altro ragazzino che la convivente aveva avuto da una precedente relazione. Secondo quanto è emerso dall'attività di indagine, spesso i bambini sono stati picchiati per non aver fatto bene i compiti. In un caso addirittura illetto di dueè stato punito dal padre padrone con una. Le violenze e i soprusi subiti tra le mura di casa sono ora confluiti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma della pm Maria Grazia Anastasi della procura di Lecce.