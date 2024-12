Oasport.it - Pattinaggio artistico, Grassl vince gli italiani 2024, secondo Memola

Volge al termine una particolare gara maschile all’Acinque Ice Arena di Varese, impianto sportivo che ospita i Campionatidi. Al termine di un segmento lungo dalle tante sorprese are il titolo è stato il grande favorito Daniel, mentre Matteo Rizzo e scivolato fuori dal podio.Prrova con qualche sbavatura quella dell’altoatesino, rimasto in testa grazie al largo vantaggio ottenuto nello short. Nello specifico l’allievo di Edoardo De Bernardis è caduto nel quadruplo salchow e nel triplo axel, fermandosi in zona 171.04 (93.62, 79.42) per 272.29 ben regolando l’attacco di un grande Nikolaj, artefice del miglior free program valutato 178.22 (99.96, 78.26) per 264.54, complice la buona esecuzione tra i vari elementi di un quadruplo lutz e di due tripli axel.