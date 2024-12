Orrore a Reggio Calabria arrestati 3 giovanissimi | filmano e insultano una minorenne mentre la violentano

Leggi su Dayitalianews.com

Un’altra agghiacciante storia di violenza, commessa da minori a danno di una ragazza, violentata a più riprese, filmata, derisa e insultata con i peggiori epiteti sessisti “in spregio della figura femminile”. Con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata su unasono statitre giovani della provincia di.Le violenze sullaLe violenze si sarebbero verificate ripetutamente, senza il consenso dell’adolescente che anzi più volte esprimeva il suo diniego, tra il gennaio del 2022 e il novembre del 2023. I tre presunti stupratori non si limitavano a violentare la ragazza, ma la insultavano e riprendevano coi cellulari gli orrori che stavano commettendo.L’ordinanza di custodia cautelare in un Istituto penale per i minorenni è stata disposta lo scorso martedì 17 dicembre dal gip per i minorenni di, su richiesta della Procura per i minori guidata dal procuratore Roberto Placido di Palma ed eseguita all’alba di oggi, 21 dicembre, dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Palmi, con equipaggi del Reparto prevenzione crimine-sud orientale di Siderno.