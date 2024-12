Udine20.it - Nuovo bike sharing a Udine, Un nuovo modo di spostarsi in città

si prepara a introdurre, da gennaio 2025, unfondamentale servizio per migliorare la mobilità urbana. A partire dall’annosarà possibile infatti salire in sella di buona parte delle 380 biciclette, la metà delle quali in versione elettrica, che saranno messe a disposizione in tutto il perimetro comunale, grazie alservizio didel Comune di.Saranno le inconfondibili biciclette grigio-arancioni di RideMovi, marchio digià presente in numerosein tutta Europa, a popolare laa partire dall’inizio del 2025.Le parole dell’Assessore alla viabilità Ivano Marchiol“Introdurre un servizio dimoderno e facile da utilizzare era un passo necessario che ladidoveva compiere per spingere in maniera decisa sulla mobilità sostenibile.