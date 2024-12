Tvzap.it - Nostradamus, l’agghiacciante profezia per il 2025: “Il momento è arrivato”

Leggi su Tvzap.it

per il: “Il” – Cosa ci aspetta nel nuovo anno? Il 2024 sta per volgere al termine e, possiamo dirlo, senza esitazione, è stato un anno difficile, complesso. E purtroppo ilsi preannuncia sulla stessa linea. Questo, almeno, è quanto prevede, il famosissimo indovino, che ancora oggi con le sue profezie è in grado di suscitare curiosità e al contempo reazioni contrastanti. Ilsarà un anno all’insegna di nuove guerre, catastrofi naturali e tensioni altissime a livello planetario. Partiamo dalla guerra in Ucraina: il veggente indica l’emergere di due simboli quali la “mezzaluna” e il “brass gallico” che secondo gli esperti potrebbero essere dei richiami a Francia e Turchia. Stando ad una lettura più pessimista questo significherebbe l’ingresso nel conflitto di due nuove superpotenze europee.