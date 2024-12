Ilgiorno.it - Natale 2024, i panettoni della Felicità per ringraziare il personale Day Hospital oncologico di Varese

, 21 dicembreè quel periodo dell’anno in cui è importante essere riconoscenti e manifestare gratitudine per il donovita. Tutto ciò non è così scontato soprattutto per chi le festività le trascorrerà lontano dei propri affetti, lottando in ospedale contro malattie più o meno gravi. Lotte che senza il supporto delsanitario sarebbero decisamente più ardue. E lo sa bene l’associazioneper l’oncologia che ha infatti deciso di fare un gesto simbolico quanto carico di significato: “Il panettone, per la”. Un gesto partecipato dalla FAVO Lombardia - Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e dalla Fondazione Felicita Morandi che per questoha dato vita al Panettone solidale, cui ricavato va al sostegno delle case rifugio per donne vittime di violenza ed i loro bambini.