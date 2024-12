Lettera43.it - Missile dallo Yemen sulla periferia di Tel Aviv, gli Houthi: «Il nemico non è più al sicuro»

Glidellohanno rivendicato il lancio unbalistico ipersonico denominato “Palestina 2”, che ha colpito l’area di Giaffa, appena a sud di Tel, ferendo una ventina di persona in modo lieve. «Ilha colpito il suo obiettivo con precisione, e le difese e i sistemi di intercettazione non sono riusciti a intercettarlo», ha affermato il portavoce del gruppo Yahya Saree in un discorso televisivo, aggiungendo che l’attacco è stato «una risposta ai massacri contro i fratelli a Gaza», nonché all’aggressione alloda parte di Israele.Sostenutori degli(Getty Images).Gli: «Il cuore delsionista non è più»«Il fallimento di tutti i sistemi di difesa israeliani significa che il cuore delsionista non è più», ha commentato su X Hezam al-Asad, esponente dell’ufficio politico degli