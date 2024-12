Meteo | allerta vento in tutta Italia

Leggi su Dayitalianews.com

in Sicilia, ma inpeggiorano le condizionia causa della perturbazione atlantica.E' la Protezione Civile a mettere in guardia col nuovo bollettino.L'avviso prevede dalle prime ore di domani venti forti con raffiche fino a burrasca forte su Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.Valutata per domanigialla per rischio idraulico in Emilia-Romagna centro-orientale per il transito delle piene del Secchia e del Reno e per rischio idrogeologico e temporali in Calabria tirrenica settentrionale e Basilicata sud-occidentale.