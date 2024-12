Quifinanza.it - L’assemblea Ita Airways approva l’aumento di capitale da 325 milioni per l’ingresso di Lufthansa

Dopo circa due anni segnati da rinvii, accelerazioni improvvise e successivi rallentamenti, si è finalmente conclusa l’operazione che sanciscedicome azionista di minoranza in Ita. Nel tardo pomeriggio di ieri,straordinaria degli azionisti hato un aumento diriservato a, che dovrà essere sottoscritto entro il 15 gennaio mediante un investimento di 325di euro per acquisire il 41% del.Previstaa metà gennaioDurante la stessa seduta, sono statete le modifiche allo Statuto sociale, previste dall’accordo di investimento, che introducono specifiche prerogative e diritti per i due azionisti principali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nell’ambito della gestione congiunta di Ita