Liberoquotidiano.it - La guerriglia alla buvette di Andrea Crisanti: sogna di tirare scarpe alla Meloni

I commentatori politici sembrano essere tutti d'accordo: in quest'ultimo periodo i toni si stanno alzando un po' troppo, i leader parlano solo alle loro curve, non c'è più spazio per il confronto e per il dialogo: o stai di qua o stai di là. Con noi o contro di noi. Tanti, poi, danno come al solito la colpa di questo “innalzamento della temperatura” al centrodestra. E in particolarepremier. «Parla da leader di partito e non da presidente del Consiglio», dicono, «attacca sempre i suoi avversari», «se la prende con giornalisti e intellettuali vari». Sarà. Eppure tante volte quelli più nervosi stanno all'opposizione. È da quelle parti che la rabbia, da due anni a questa parte, sembra montare oltre i livelli di guardia. IL RETROSCENA Prendiamo l'intervento dellain Senato di mercoledì scorso.