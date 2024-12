Ilgiornale.it - "Krass" di Martin Mosebach: tra narcisismo e illusione del potere, la magia di una scrittura che incanta

Leggi su Ilgiornale.it

Torna nelle librerie italiane, raffinato e apprezzato scrittore tedesco di romanzi, saggi e libretti d’opera. Lo fa con il romanzo “”, tradotto da Matteo Galli, con la prefazione del germanista Vito Punzi (Edizioni Medhelan, pagine 496, €32).è il nome del protagonista, emblema di un cinico e potente narciso la cui parabola esistenzialedescrive con inusitata maestria, attraverso il suo caratteristico ricamo di immagini e sentimenti, senza mai cedere alla tentazione di unapiatta e distaccata. Autore consacrato dalla critica in patria,, dichiaratamente cattolico, è noto in Italia, più che l’opera narrativa dalla nobile impronta novecentesca, per il suo famoso saggio “L’eresia dell’informe” (Cantagalli, 2009), in cui analizzava le storture della riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II.