Quotidiano.net - Iveco Bus firma un maxi accordo in Germania da 235 milioni

Torino, 21 dicembre 2024 - Ilpuò dirsi concluso., azienda torinese leader nella produzione di veicoli commerciali, industriali e autobus, vince la gara ine sigla l’di 5 anni con la centrale di acquisto BusGruppe per 580 autobus, 250 dei quali saranno totalmente elettrici. Si tratta della più grande gara per autobus elettrici mai vinta dal gruppo nel mercato tedesco. L’italo-tedescobus, brand del gruppospecializzato in autobus urbani, intercity e turistici, ha siglato unquinquennale con BusGruppe per la fornitura di un massimo di 580 autobus, di cui 250 elettrici, per un valore complessivo fino a 235di euro. Quella vinta con il consorzio tedesco (che comprende Verkehrsbetriebe Bachstein, CeBus, KVG Stade, Omnibusbetrieb von Ahrenschildt, Pülm Reisen e Reisebüro Schmidt) la più grande gara del mercato inper quanto riguarda gli autobus elettrici, la cui consegna è prevista tra il 2025 e il 2030.