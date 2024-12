Anteprima24.it - Incidente sul lavoro: Postiglione si prepara per l’addio al 36enne Caputo, disposto lutto cittadino

Tempo di lettura: 1 minutoLa cittadina disiper l’ultimo saluto a Domenicoe lo farà con la proclamazione delprevisto per la giornata di domenica, in occasione delle esequie del giovane operaio di 36 anni, morto in unsulnell’azienda del suocero. L’si è verificato mercoledì, poco dopo pranzo. Ilè stato travolto e schiacciato dal camion che lui stesso stava guidando, perdendo la vita nell’azienda di famiglia che tanto amava situata nella zona industriale del paese degli Alburni. Dopo l’esame autoptico effettuato ieri pomeriggio sulla salma dell’operaio e il sequestro del mezzodalla Procura che ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda, il corpo delè stato restituito ai familiari per le esequie.