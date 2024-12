Ilrestodelcarlino.it - "Il centro fiere torni al commercio"

Smantellare il Covid Hospital e che fare? L’ex assessore Sergio Marzetti si allinea alla Cna e chiede che la strutturaa essere funzionale al mondo dell’impresa. "Finita l’emergenza sanitaria – dice – ed essendo le attrezzature in fase di trasferimento verso vari ospedali, si pone il problema di come utilizzare gli spazi. La proposta del presidente della Cna, Carlo D’Angelo, è adeguata al momento critico che il settore dele dell’artigianato stanno vivendo e da me pienamente condivisa". La valutazione è che "rispetta le finalità per le quali quella struttura è stata realizzata e, soprattutto, perché in questo difficile momento è il settore commerciale che necessita di una particolare attenzione, in particolare dall’amministrazione comunale". Una struttura fieristica, in quella posizione, per Marzetti "potrà rappresentare un punto di incontro tra i vari operatori di diversi settori e un volano per la ripresa delle attività commerciali, che ponga così fine alla continua moria delle nostre imprese".