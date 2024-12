Ilfoglio.it - I Simpson e la fiction che non è magistra di niente, quando si tratta di giustizia

Non ho ancora visto Giurato numero 2 di Clint Eastwood. In compenso ho visto La parola ai giurati di Sidney Lumet e diversi suoi rifacimenti, incluso quello russo di Nikita Michalkov. E ho visto i telefilm di Perry Mason, l’avvocato che impiega il meglio della sua arte nel riscattare persone ingiustamente accusate (Enzo Tortora propose per scherzo di proibirne la trasmissione in Italia: a suo dire davano un’immagine illusoria di come funziona la). Ricordo anche che il creatore di Perry Mason, Erle Stanley Gardner, a metà degli anni Quaranta fondò la Court of Last Resort, un’associazione di scienziati, giuristi, giornalisti e detective per patrocinare le vittime di errori giudiziari. Insomma, correggere una falsa accusa fa parte del codice genetico del giallo, il genere più popolare della nostra epoca.