Giubileo dalla Cei il progetto Cammini della fede

Nasce “”, unpromossoCei per avviare un censimento degli itinerari presenti sul territorio nazionale. L’obiettivo è quello di costruire una rete di antiche e nuove vie di pellegrinaggio, che andrà ampliandosi con l’aggiunta di ulteriori percorsi e con il coinvolgimento di altri soggetti. In occasione dell’Anno Santo 2025, verranno proposti i primi sette itinerari che per la loro prerogativa di giungere a Roma possono essere considerati come “giubilari delle Chiese in Italia”. Si trattaVia Francigena del nord,Via Francigena del sud,Via di Francesco,Via Lauretana,Via Amerina (Il camminoLuce),Via Romea Strata eVia Matildica. Primo strumento di questosarà una WebApp (www.