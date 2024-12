Sport.quotidiano.net - Freuler Nessuno come lui in tutta la serie A

Le ha giocate tutte, fin qui: solo con il Benfica è rimasto a riposo, subentrando negli ultimi 20 minuti. E’ lo stakanovista del Bologna, ma non solo. E’ l’uomo più impiegato dell’interaA nel 2024: Remoè semplicemente irrinunciabile. L’osservatorio calcistico Cies ha stilato la classifica relativa ai calciatori più impiegati nel corso dell’anno solare e in Italia il centrocampista rossoblù batte tutti: a 32 anni è a quota 4.780 minuti con 56 presenze tra Bologna e nazionale. Alle sue spalle ci sono i i milanisti Reijnders, che ha più presenze (61), ma meno minuti (4.709) e Theo Hernandez (56 presenze e 4.700 minuti), mentre il napoletano Di Lorenzo (4.587 minuti e 52 presenze) è il primo fuori dal podio. Tutti gli altri staccati, Remoprimo con margine. In nazionale le ha giocate tutte, con il Bologna quasi.