Calciomercato.it - Dallinga e l’ex Pobega, colpaccio Bologna in casa del Torino: acciuffata la Juve

Leggi su Calciomercato.it

Si sbloccae chiude il match. Sesta vittoria nelle ultime otto di Serie A per la squadra di Italiano, ottava sconfitta per i granata di Vanolillviaggia a vele spiegate. Indel, la squadra di Italiano centra la sesta vittoria nelle ultime otto giornate di Serie A, raggiungendo in classifica lantus a quota 28 punti.indel(LaPresse) – calciomercato.itIlci prova, soprattutto a inizio ripresa, ma è inguardabile nell’ultimo passaggio e senza equilibrio. I rossoblù sono come uno scorpione, attendono e al momento giusto, cioè a venti dal termine, pungono con. Gol da vero opportunista, il primo in maglia rossoblù e in Italia per l’attaccante olandese a cui è stata affidata la pesante eredità di Zirkzee.