Pronosticipremium.com - Dal Parma al mercato, Dybala dia risposte: e Mourinho osserva

Leggi su Pronosticipremium.com

Vigilia di match fondamentale per la Roma, come lo saranno d’altronde tutti da qui in avanti. Con un calendario che vedrà arrivare Milan, Lazio e Bologna in serie, sono vietati passi falsi contro ilall’Olimpico, dove ci sono 3 punti in palio vitali per entrambe per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ranieri si aspetta una reazione dai suoi dopo un secondo tempo di Como che lo ha scioccato, come ammesso in conferenza stampa, e le aspettative più grosse sono su unche sta catalizzando l’attenzione in questi giorni.Su quel sinistro finito a lato, a tu per tu con Reina, che nel 99% delle volte la Joya insacca senza problemi, c’è tutta la frustrazione di un giocatore poco sereno, che percepisce come il club non lo ritenga più un punto fermo della squadra. La stessa tifoseria, che lo ama alla follia dopo il rifiuto all’Arabia, deve fare i conti con prestazioni e numeri decisamente negativi dell’argentino.