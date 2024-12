Cultweb.it - Cos’è Telethon e chi lo ha inventato?

è una maratona televisiva che si svolge annualmente ma è molto più di una semplice trasmissione. È un movimento che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare come, ad esempio, la distrofia muscolare. A dare inizio a tutto è stato l’attore americano Jerry Lewis che, di fronte alla malattia di uno dei suoi figli, decide di non accettare la diagnosi in modo passivo ma di rendere quel momento produttivo. Così nasce la battaglia contro la distrofia muscolare, che negli anni sessanta sembrava essere incurabile.Il logo della fondazione– Fonte: WikipediaLa sua idea innovativa, dunque, è organizzare una maratona televisiva interamente dedicata alla raccolta fondi per sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare la ricerca scientifica.