.com - Coppa Italia Eccellenza / Urbania, happy end: la finale va ai durantini per 1-0 sul Chiesanuova

Leggi su .com

I biancorossi di Lilli prevalgono su quelli di Mobili. Laprende direzione pesarese dopo il gol ai supplementari di capitan Elia CataniSENIGALLIA, 21 dicembre 2024 – L’ultimo atto marchigiano dellava all’. Lo stadio “Bianchelli”, cornice dellaregionale, è stato clemente con la sponda biancorossa dei. Per la prima volta nella propria storia, il club del presidente Jacopo Sansuini trascrive il proprio inciso sul trofeo mandando k.o. il. Dopo aver superato, in ordine, le fatiche Alma Fano, K Sport Montecchio e Osimana, la squadra di mister Lilli eredita il trono lasciato vagante proprio dai senzatesta estromessi in semi. Non senza difficoltà, come in ogniche si rispetti. Il, infatti, ha gettato comunque il cuore oltre l’ostacolo.