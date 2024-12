Circolo Canottieri, via alle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Con la nuotata celebrativa, dalal Castel dell’Ovo (a cui hanno preso parte le uniche medaglie olimpiche del nuoto femminile di fondo Martina Grimaldi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci, con l’olimpionico greco Apostolos Tsagkarakis, Matteo Furlan e Simone Ercoli, hall of fame del nuoto mondiale. Con loro anche i nuotatori Giuseppe Ilario, Vincenzo Caso e Chiara Sanzullo, insieme con numerosi semplici appassionati) hanno preso il via i festeggiamenti pergrazie al progetto “Eterna Neapolis”, ideato daBasket. Sulla terrazza deldel Molosiglio, il presidente Giancarlo Bracale con Vito Grassi, in rappresentanza delBasket, hanno dato l’ideale start per le iniziative che proseguiranno per un intero anno, fino al 21 dicembre del 2025. L’evento è stato reso possibile anche grazie al grande supporto di FIN e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro”.