CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2024 CON FABIO FAZIO

Domenica 22 dicembredalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, ultimoprima della pausa natalizia con “CheChe Fa” didella puntata: Il divo di Hollywood e attivista per i diritti umani Richard Gere per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita del nuovo film di Paul Schrader “Oh, Canada – I tradimenti”, nelle sale dal 16 gennaio 2025. Il film, che vede tornare a collaborare Gere e Schrader a 44 anni da “American Gigolò”, è tratto dal romanzo “I Tradimenti” di Russell Banks ed è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes.L’attore, uno dei più amati e apprezzati della storia del cinema, nel 2025 festeggerà 50 anni di una carriera straordinaria, lungo la quale ho ottenuto fra i tanti riconoscimenti un David di Donatello come Miglior attore straniero per “I giorni del cielo” (1979), un Nastro d’Argento per “Il console onorario” (1984) e un Golden Globe per “Chicago” (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv “Guerra al virus” (1994).