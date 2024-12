361magazine.com - Attentato a Magdeburgo: arrestato un medico

Sono almeno 5 le vittime dell'di, in Germania, e 200 i feriti, di cui 15 in pericolo di vitaÉ statodalla polizia ildi 50 anni che è piombato con l'auto sulla folla del mercatino diuccidendo almeno 5 persone e ferendone 200, di cui 15 in modo grave. Tra le vittime anche un bambino di nove anni.L'uomo ha agito in tre minuti circa falciando con una BMW le persone che stavano passeggiando al mercatino di Natale. L're è un, specialista in psichiatria, rifugiato in Germania dall'Arabia Saudita, pare che abbia agito da solo.É accaduto nella serata di ieri quando l'uomo a bordo della BMW è entrato in azione sulla folla, seminando morte e panico.