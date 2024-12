Lanazione.it - Animali sotto l’albero. Nati Liberi va in controtendenza: "Facciamo adottare i ’nonnini’"

Nella rappresentazione del mondo filtrata dalla vetrina e dai riflettori dei social, il Natale è quel periodo dell’anno in cui cuccioli di ogni forma e dimensione vengono ficcati nelle scatole di cartone, con un bel fiocchetto rosso e una coccarda, e "scartati" a favore di camera. Seguono giorni di morbosi e "puciosi" momenti dolci tra la famiglia e il suo nuovo componente a quattro zampe. E infine, in quattro casi su dieci, il povero animale viene portato a un canile o un rifugio, o peggio ancora abbandonato a se stesso. Per scongiurare questa pratica deprecabile, in tutta Italia le associazioniste stanno portando avanti campagne di sensibilizzazione. ’’, realtà pietrasantina guidata da Michela Bertolozzi, non è da meno. Bertolozzi, in rete si leggono numeri da brividi suglirifiutati dalle famiglie dopo le feste.