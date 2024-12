Calciomercato.it - Altro che Milan e Roma, nuova panchina top per Allegri

Leggi su Calciomercato.it

pronto a rimettersi in gioco per unaimportante, le ultime notizie spiazzano rossoneri e giallorossi: ecco dove tornerà ad allenareCi sono personaggi del mondo del calcio che sanno essere protagonisti anche lontani dal terreno di gioco. Uno di questi, è sicuramente Massimiliano, allenatore italiano tra i più vincenti degli ultimi anni e che in carriera ha ottenuto risultati di prestigio. A oggi, fermo e in attesa di una, ma con i rumours che sono costanti su di lui.che, ecco ladi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Su Calciomercato.it, abbiamo parlato di comestia pensando al ritorno al, portando con sé un dirigente come Cherubini. Una pista da seguire con grande attenzione, considerando che la posizione di Paulo Fonseca sullarossonera rimane piuttosto incerta e potrebbe subire degli scossoni con i prossimi risultati, se dovessero essere negativi.