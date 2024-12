Movieplayer.it - Virgin River 6, la recensione: come amarsi nel passato, presente e futuro

Puntuale per le festività Natalizie, ecco i nuovi 10 episodi della sesta stagione della serie ideata da Sue Tenney e tratta dai romanzi di Robyn Carr. Su Netflix. Ci avevano lasciato con i due episodi natalizi della quinta stagione e la sicurezza di una sesta, i protagonisti dell'ormai super corale, fortunatissima serie Netflix ideata da Sue Tenney e tratta dai romanzi di Robyn Carr. Natale è la stagione perfetta per ritrovarli anche perché ormai, per i fan della serie,è un caldo abbraccio, e dopo 6 stagioni, gli abitanti della cittadina di fantasia della California del Nord sono una grande famiglia di cui non possiamo veramente fare a meno. E quale momento più familiare di un attesissimo matrimonio per riunirsi con gloi affetti, gli .