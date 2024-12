Notizie.com - Tony Effe si fa il concerto da solo: Roma rischia di restare senza Capodanno

Ha fatto molto rumore l’esclusione dialdi, cosa che ha portato a una decisione clamorosa. L’evento il 31 dicembre lo farà dae i biglietti sono in vendita a 10 euro.Una notizia scuote uno degli eventi più attesi dell’anno con diversi cantanti che hanno deciso, inoltre, di fare dietrofront proprio per questa esclusione.si fa ilda(ANSA) Notizie.comsi esibirà al Palasport dell’Eur nella notte di San Silvestro per un evento non gratuito come quello in piazza, ma con un prezzo davvero accessibile, 10 euro per qualsiasi posto. Nella locandina si legge “da” con l’artista che alza il dito indice al cielo in segno di trionfo. All’evento saranno presenti anche due guest star d’eccezione e cioè Mara Sattei e Mahmood che hanno dato forfait all’evento principale proprio per solidarietà nei confronti distesso.