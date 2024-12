Lanazione.it - Tanta paura per un bambino piccolo, sospetta polmonite bilaterale: è grave

Pontedera, 20 dicembre 2024 –a Pontedera. Undi 21 mesi, nemmeno 2 anni, è stato ricoverato stamani al pronto soccorso perché presentava serie difficoltà respiratorie. Preso in carico dal reparto di pediatria, ilè stato ricoverato ma la situazione clinica è rapidamente peggiorata per una. Intubato, è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 che lo ha trasportato in rianimazione al Meyer di Firenze.