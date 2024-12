Ilgiorno.it - Swifties: la battaglia di Silvia Stoyanova per un posto al concerto di Taylor Swift

Dalla(vinta) diper entrare aldia San Siro alle storie e battaglie quotidiane di tanti ““ che, accompagnati dalle canzoni, si sono messi a nudo, condividendo cicatrici e spiragli. Si chiama “- Opera Omnia“, e non è semplicemente una raccolta di lettere di fan, indirizzate a Miss Americana.ci pensava già prima del tanto atteso (e sudato) live: aveva acquistato un biglietto “vip“, non poteva accedere perché è sulla sedia a rotelle e i posti dedicati a chi ha disabilità erano pochissimi. Troppi gli esclusi. La sua strada si è incrociata con quella di Lisa Milani, 31enne di Bassano del Grappa: insieme hanno creato “Unper“. Ma anche quando lo hanno conquistato (a suon di oltre 40mila firme e appelli) hanno pensato che quelnon era solo per lei e che ladovesse proseguire.