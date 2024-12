Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, GSC Game World ha annunciato i piani per il 2025

Leggi su Game-experience.it

GSCha recentementeambiziosi per il supporto post-lancio di2:ofnel corso del. Il team di sviluppo ucraino ha quindi rivelato che continuerà a ricevere aggiornamenti nei mesi a venire, con una roadmap ufficiale pronta a essere rivelata all’inizio del nuovo anno.Inoltre ricordiamo che appena poche ore fa è stata da poco pubblicata la patch 1.1, pensata per migliorare significativamente l’esperienza di gioco, sulla quale il team ha lavorato intensamente durante il periodo natalizio.Parallelamente, GSCha confermato l’impegno verso altri progetti della saga. Nelverrà lanciato un aggiornamento next-gen per le console di S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, rispondendo alle richieste della community. Non solo: gli sviluppatori stannoficando aggiornamenti per le versioni PC dei capitoli originali, un’iniziativa che mira a modernizzare ulteriormente questa celebre saga e a soddisfare le aspettative dei fan.