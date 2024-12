Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo capolista nel campionato di Prima categoria, Avis Montecalvo insegue

PESARO Sei vittorie, di cui solo una conseguita in trasferta, hanno caratterizzato la tredicesima giornata deldi(girone A). Si confermail San, mentre il secondo posto viene occupato (a meno 2) dall’, al terzo posto (a meno 3) tre squadre: la Nuova Real Metauro, l’Atletico Mondolfo 1952 e il sorprendente Peglio, al quarto (a meno 6) la Falco Acqualagna. Una classifica corta se si considera che dal Sana scendere, nella forbice di 7 punti ci sono 7 squadre. In basso non sta reagendo il Muraglia, fanalino di coda con 4 punti, al penultimo posto l’Apecchio con 8 punti. I numeri. Nell’ultimo turno la Falco Acqualagna ha incamerato la quarta vittoria consecutiva. L’attacco più prolifico del girone è quello dell’(27 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 2 reti).