Oasport.it - Quando parte Marta Bassino nel superG di St. Moritz: orario esatto, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

sarà una delle protagoniste più attese in occasione deldi St., valevole per la sesta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Domani, sabato 21 dicembre (ore 10.30), si terrà il primo dei duein programma questo weekend sulla pista svizzera e l’Italia può contare su almeno tre atlete in grado di giocarsi il podio.è una di queste, soprattutto per come ha sciato nel corso della recente trasferta americana raccogliendo un 7° posto in discesa libera ed un 6° ina Beaver Creek. La 28enne di Borgo San Dalmazzo ha le carte in regola per far saltare il banco e svoltare definitivamente una stagione cominciata a rilento almeno in gigante, nella sua specialità preferita.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming,e la startlist delfemminile di St.