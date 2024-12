Tg24.sky.it - Open Arms, tutte le tappe del caso che ha portato al processo contro Matteo Salvini

Era l’agosto 2019 quando si consumava un braccio di ferro, lungo 19 giorni, tra l’allora ministro dell’Internoe la nave della ong spagnola, che si trovava nel Mediterraneo, con a bordo 147 migranti, soccorsi in tre diversi salvataggi. Il Viminale negò più volte l’autorizzazione a sbarcare sull’isola di Lampedusa, nonostante gli appelli in tal senso dal comandante della nave. Il leader della Lega fu così iscritto nel registro degli indagati e fu poi accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti ufficio. Il 20 dicembre 2024, dopo tre anni die 24 udienze, arriva l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". Eccoledella vicenda (IL GIORNO DELLA SENTENZA: GLI AGGIORNAMENTI LIVE)