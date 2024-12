Mistermovie.it - Mister Movie | Hurry Up Tomorrow fissa la data di uscita del film con The Weekend e Jenna Ortega

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un nuovo poster diUpannuncia ufficialmente ladidel prossimoche vedrà protagonisti Abel Tesfaye, noto come The, edi Scream. Diretto da Trey Edwards Shults,Upè un thriller psicologico che promette di esplorare i confini della mente umana e dell’oscurità. Basato sul sesto album in studio omonimo dei The, ilè previsto per uscire il 16 maggio 2025, distribuito da Lionsgate.Upha unadiAl momento, i dettagli della trama diUpsono avvolti nelo, aumentando l’attesa per il. Tuttavia, si sa che ilesplorerà temi complessi e profondi, tipici delle opere di Shults, e vedrà nel cast Abel Tesfaye ecimentarsi in ruoli intensi e drammatici.