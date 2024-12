Agendaitaliana.it - Matteo Salvini assolto nel processo Open Arms: “Giustizia è fatta”

nel: ecco cosa rischiava. Il tribunale di Palermo hail leader della Lega e attuale vicepremier,, dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio relative alla vicenda della nave: ecco la sentenza L’assoluzione arriva al termine di unin cuiera stato accusato di aver impedito, nell’agosto 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti salvati in mare dall’equipaggio della nave dell’ONG spagnola, trattenendoli al largo di Lampedusa per diversi giorni. Le accuse e ilSecondo l’accusa, la decisione disarebbe stata un atto illegittimo e contrario ai doveri istituzionali. I magistrati avevano sostenuto che il comportamento del ministro rappresentasse una violazione dei diritti umani dei migranti a bordo, molti dei quali in condizioni critiche.