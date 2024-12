Sport.quotidiano.net - Le news. Dirige Colombo. La scorsa primavera arbitrò Milan-Inter

Sarà(foto) della sezione di Como ad arbitrare l’importante sfida che domani alle 17,15 vedrà la Reggiana impegnata al ‘Tombolato’ di Cittadella. Una gara delicatissima in chiave salvezza e che arriva dopo una lunga serie di episodi molto discussi (Cesena, Sassuolo e Modena in primis) che non hanno sorriso ai granata; forse anche per questo motivo il match è stato affidato ad un fischietto considerato tra i migliori in circolazione tanto che lafu proprio lui are il derby dio che assegnò lo scudetto all’di Simone Inzaghi. Assieme a lui ci saranno anche gli assistenti Rossi e Di Gioia con il ‘quarto uomo’ Ursini, mentre al Var ci sarà Prontera con l’aiuto di Serra. Attenzione ai cartellini gialli per Marras e Vergara, entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica.