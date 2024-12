Ilfattoquotidiano.it - Le Monde svela la “doppia personalità” di Macron e i suoi commenti omofobi sull’ex premier Attal. L’Eliseo smentisce

“Siete contenti di essere in Francia. Se non fosse la Francia, sareste diecimila volte più nella merda!”. Accolto tra i fischi ieri sera a Pamandzi, una località di Mayotte, l’isola francese nell’oceano Indiano devastata dal ciclone Chido, Emmanuelad un certo punto, si è infastidito e ha perso la pazienza. Delle persone, che non hanno più neanche la bidonville in cui vivevano, gli chiedevano quando avrebbero potuto chiamare i loro cari per rassicurarli, e criticavano la gestione della crisi da parte del governo di Parigi perché da sei giorni aspettano soccorsi, acqua e cibo.“È una fortuna che siete in Francia”, ha in pratica rispostoa chi, anche prima del ciclone, viveva in condizioni indegne. Altre volte il presidente francese ha avuto degli scatti contro chi gli chiedeva aiuto, o solo empatia.