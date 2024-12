Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 20 dicembre 2024

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per i valori delloBtp-Bund nell’ultima seduta della settimana per i mercati. Ieri, giovedì 19, non è stata una giornata positiva per l’Europa. Tra le peggiori c’è stata Milano. L’indice Ftse Mib ha ceduto l’1,78% a 33.787 punti.Le quotazioni diin tempo reale8.06 – Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 69,13 dollariPrezzo del petrolio in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: Il Wti con consegna a febbraio passa di mano a 69,13 dollari al barile con un calo dello 0,36% mentre il Brent sempre con consegna a febbraio è scambiato a 72,63 dollari con una flessione dello 0,34%.7.59 – Euro poco mosso, scambiato a 1,0371 dollariEuro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0371 dollari con un aumento dello 0,08% e a 162,9200 yen con una flessione dello 0,13%.